Puente Alto: Entregan de urgencia 148 viviendas sociales luego de saqueos y demoras burocráticas

Un total de 148 familias de la comuna de Puente Alto recibieron este miércoles las llaves y escrituras de sus nuevas casas, correspondientes a la primera etapa del proyecto habitacional La Platina Lote 31, proceso que debió adelantarse luego de que las viviendas terminadas fueran blanco de saqueos y amenazas de tomas ilegales en los últimos días.

Vecinos denunciaron que delincuentes ingresaron a los inmuebles para sustraer diversos elementos ya instalados como calefonts, puertas, ventanas y artículos de baño.

La entrega de las viviendas se encontraba con demora debido a trabajas administrativas y a la falta de certificados por parte de las empresas de servicios, pese a que la infraestructura ya estaba terminada.

Frente a esta situación, el Serviu, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Puente Alto intervinieron para apurar los trámites. El titular del Minvu, Iván Poduje, criticó las demoras y anunció el envío de un proyecto de ley para poner fin a estas prácticas.

"Esos atrasos que se producen porque tenemos una debilidad institucional y porque las empresas de servicios básicamente hacen lo que quieren: entregan cuando quieren y como quieren, y eso lo estamos corrigiendo hoy día con un proyecto de ley que vamos a presentar para que las empresas entreguen en tiempo y forma", señaló el ministro.

"Acá los vecinos tuvieron que venir a cuidar que delincuentes desalmados querían robarse sus casas, se robaron sus calefont, y eso no puede ocurrir de nuevo. Eso ocurrió porque teniendo las casas casi listas no podíamos avanzar por la burocracia vinculada a la administración de servicios", reprochó el secretario de Estado.

Alcalde Toledo criticó la ausencia de organismos de seguridad

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, apuntó a la ausencia de los organismos de seguridad: "Acá hay un ministro de Seguridad y un ministro del Interior (ausentes). Acá hubo delitos donde debería haber llegado el Ministerio Público a investigar qué estaba sucediendo, pero la verdad, pese a la protesta, a los gritos de los vecinos, no llegó nadie", cuestionó.

"Llegamos nosotros como municipio porque (las viviendas) están dentro de nuestra jurisdicción y hemos tratado de aportar en lo que podemos, pero muchas veces no tenemos las atribuciones", enfatizó el jefe comunal.

El proyecto habitacional La Platina Lote 31 continuará con la entrega pendiente de otras 300 soluciones habitacionales en etapas posteriores, que también incluirá sectores en la comuna de La Cisterna.

Por lo anterior, vecinos beneficiarios de dichas viviendas se movilizaron e hicieron un llamado a las autoridades para acelerar el proceso de entrega y que se implementen medidas de seguridad para evitar que delincuentes vuelvan a protagonizar robos en el complejo habitacional.