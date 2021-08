Hace unos días, Victoria González, de 75 años de edad, se hizo viral luego pedirle a Alexa que le rezara un Rosario, pero ella no esperaba que hasta música de fondo pondría la asistente inteligente. La adulta mayor contó que quedó encantada con el parlante, pero donde vive (La Perla, Veracruz, México) no hay Internet y el funcionamiento de ésta no es posible.

