Iquique: Concejal UDI pide que privados donen fumigación a un hogar de ancianos

La concejala UDI por Iquique Claudia Yáñez hizo un llamado a fumigar el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, que podría de ser cerrado a raíz de una serie de incumplimientos sanitarios durante el último tiempo.

El recinto fue infraccionado en el mes de enero y luego volvió a incumplir normas sanitarias tras hallarse vectores de infecciones en la cocina del recinto. La situación preocupa a la edil, ya que el recinto corre el riesgo de ser clausurado definitivamente si no revierte la situación, y podría dejar a 15 adultos mayores en la calle.

"Aproximadamente son 15 adultos mayores que no tienen redes, no tienen familia, no tienen la situación económica para pagar un hogar... No podemos multar o sancionar (al centro) sin darles una solución", dijo Yáñez al diario La Estrella de Iquique.

La concejal sugirió "que algún privado pueda donar la fumigación de manera profesional, porque ellos (en el hogar) no tienen los recursos como institución".

Insistió además en que si el hogar cierra "estos 15 adultos mayores no tienen a dónde ir" y "no hay un sitio para tener un plan B; ellos se tendrían que ir a la calle y no es justo".

Desde la seremi de Desarrollo Social expresaron que el lugar sigue con prohibición de funcionamiento en su cocina, situación que será evaluada durante este viernes, considerando que la fumigación debería mitigar la presencia de los vectores, indicó La Estrella.