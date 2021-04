¡Vivan los novios! Pareja de adultos mayores se casan en hogar del Senama

Pasaron solo unos meses para que los caminos de Rosa Bustos y Óscar Ramírez, ambos adultos mayores residentes en el Establecimiento de Larga Estadía de Rengo, se unieran en uno solo.

La historia de esta pareja se remonta a inicios de este año, cuando se conocieron y surgió un pololeo que cada vez fue cobrando mayor fuerza, gracias al apoyo de los cuidadores de la Fundación Pather Nostrum, operadora del recinto del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), y también de todos los residentes del establecimiento.

El pasado miércoles esta historia sumó un nuevo capítulo. Esta vez, para dar un paso muy importante en la vida de ambos, cuando juntos llegaron hasta el Registro Civil de la comuna para contraer matrimonio, que marcó un hito ya que Rosa y Óscar son la primera pareja de personas mayores que contrae matrimonio en un Establecimiento de Larga Estadía.

"Yo lo conocí en el Eleam y él de a poco me conquistó. Siempre me miraba y aunque está con una dificultad para poder caminar yo lo amo igual. Así que un día le dije que saliéramos a conversar y le dije que si quería que siguiéramos más adelante teníamos que casarnos. Y ahí él me dijo que sí", relata emocionada la señora Rosa.

Por su parte, Óscar, que nunca se había casado, comenta que "fue una relación muy bonita, de mucho respeto. Así que cuando me lo propuso le dije que bueno y aquí estamos hoy día felizmente casados delante de todos".

Patricio Ramírez, también residente en el Eleam, asumió el rol de testigo de Óscar. "Yo me siento orgulloso. Es una pareja realmente hermosa, que se quiere mucho. El amor no tiene edad y eso es verdad. Ellos eran solos y ahora que se complementen y encuentren esta felicidad con el apoyo de todos nosotros, los residentes, y también de los cuidadores es algo sensacional".

La coordinadora regional de Senama O'Higgins, Tamara Jofré resaltó que "para nosotros la crisis sanitaria ha sido muy compleja, sobre todo por lo que significa para los ELEAM. Entonces poder hoy festejar un matrimonio de una pareja de adultos mayores nos tiene muy contentos".