Astrónomos logran el mapa magnético más preciso de una galaxia en colisión

Por primera vez, un equipo internacional de astrónomos logró trazar un mapa detallado de los campos magnéticos que recorren los vientos de Arp 220, una galaxia formada por la colisión de dos espirales. El hallazgo, realizado con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), permite observar cómo estas estructuras invisibles transportan material cósmico a gran velocidad y cumplen un rol decisivo en la evolución de las galaxias.

Al analizar cómo diminutos granos de polvo y moléculas de gas se alinean con los campos magnéticos, los investigadores obtuvieron el mapa magnético más preciso hasta ahora de los núcleos de formación estelar ocultos de Arp 220 y de sus flujos de gas. Este avance abre una nueva ventana para comprender la interacción entre la gravedad, el nacimiento de estrellas, los agujeros negros y las fuerzas magnéticas en un entorno cósmico altamente dinámico.

Arp 220 no es una galaxia cualquiera. Es el ejemplo más cercano de una galaxia infrarroja ultraluminosa (ULIRG), caracterizada por una intensa actividad de formación estelar y grandes concentraciones de polvo. Su estudio permite a los científicos observar procesos similares a los que tenían lugar hace unos 10 mil millones de años, durante la formación de las primeras galaxias masivas del universo.

El principal descubrimiento indica que los flujos moleculares de Arp 220 están fuertemente magnetizados. Gracias a observaciones de alta resolución, se detectó emisión molecular de monóxido de carbono CO(3–2) polarizada, lo que permitió reconstruir con precisión la estructura de los campos magnéticos que atraviesan la galaxia.

El astrónomo Enrique López-Rodríguez, autor principal del estudio, explicó que el uso de ALMA fue clave para cartografiar la orientación y la intensidad de estos campos magnéticos en los núcleos gemelos de Arp 220. "Al observar Arp 220 en su conjunto, se convierte en uno de los mejores lugares del universo para que los astrónomos estudien cómo la gravedad, la formación estelar y los potentes vientos se combinan con fuertes campos magnéticos para remodelar una galaxia", señaló.

En la misma línea, Josep Miquel Girart, líder del trabajo observacional e investigador del Institut de Ciències de l'Espai, destacó: "detalles inéditos sobre los núcleos envueltos en polvo y los flujos moleculares de Arp 220, incluyendo la primera detección de una emisión lineal molecular de CO(3–2) polarizada".

Los datos muestran que, en el núcleo occidental de Arp 220, el campo magnético presenta una orientación casi vertical y acompaña a un flujo de gas que se desplaza a velocidades cercanas a los 500 kilómetros por segundo. Estos campos, miles de veces más intensos que los de la Vía Láctea, serían un factor clave -hasta ahora poco considerado- en la capacidad de los vientos galácticos para regular o incluso frenar la formación de nuevas estrellas.

La relevancia del hallazgo trasciende a Arp 220. Los campos magnéticos detectados actúan como verdaderas autopistas invisibles que canalizan gas, metales y rayos cósmicos hacia el exterior de la galaxia, enriqueciendo el medio circungaláctico y preparando el terreno para futuras generaciones de estrellas. Al tratarse de un análogo de las galaxias del universo temprano, los resultados sugieren que campos magnéticos intensos podrían haber sido comunes a lo largo de la historia cósmica.

Con este avance, Arp 220 se consolida como un modelo fundamental para comprender cómo las galaxias crecen, se transforman y reciclan su material, aportando nuevas claves sobre los procesos que dieron forma al universo tal como lo conocemos hoy.