La histórica misión de la NASA y SpaceX despegó rumbo a la EEI

Un cohete Falcon 9 que transporta la cápsula Dragon con cuatro astronautas en su interior despegó con éxito este domingo rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el Centro Espacial Kenndy, en Florida (EEUU), y a la hora prevista (21.27 hora chilena), un hito para la NASA y la compañía privada Spacex de cara a sus futuras misiones espaciales.

La cápsula, bautizada como Resilience para esta misión y que deberá llegar a la EEI poco antes de la medianoche del lunes, es la primera misión tripulada que es operada por la compañía de Elon Musk y la agencia aeroespacial de EEUU que sale desde suelo estadounidense.

Resilience rises. 🚀



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt