En esta edición de Cortar por Lozano conocemos a Sofía Maturana, estudiante de astronomía en la Universidad Católica, que está a punto de dar su primer salto hacia la exploración aeroespacial: una "misión análoga" en Polonia.

La joven chilena, de 21 años, fue seleccionada para trasladarse a la localidad de Piła y habitar la estación LunAres entre el 2 y el 19 de diciembre, replicando las desafiantes condiciones que los seres humanos enfrentan a la hora de participar en misiones a la Luna o -a futuro- a Marte.

"Hace varios años que conozco las misiones análogas y que estoy con la idea y las ganas de hacer una. Este año decidí tomar la iniciativa y, buscando en internet, encontré LunAres, que implica estar 14 días aislado (del mundo exterior), simulando lo que sería una misión espacial dentro de una base de investigación", explicó la estudiante.

Sofía Maturana convivirá con personas de distintas nacionalidades y deberá, entre otros desafíos, racionar su alimento y "cumplir con jornadas largas de de trabajo".

"Haremos investigaciones de varios tipos, dependiendo de los objetivos de la misión: trabajos de laboratorio de medicina, ingeniería, robótica, electrónica; testear alimentos, evaluar la ergonomía del espacio, hacer las EVAs -que son actividades extravehiculares donde uno se pone un traje y sale a terreno- y probar rovers y sacar muestras geológicas", relató, entusiasmada.

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