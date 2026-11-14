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Tópicos: Sociedad | Astronomía

¿Qué causó el destello en el cielo de Chile? Seremi explicó paso de un bólido y descartó riesgos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El avistamiento se produjo cerca de las 21:30 horas del viernes y abarcó desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos.

Desde la cartera científica regional aclararon que "estos eventos son conocidos como bólidos o meteoros".

¿Qué causó el destello en el cielo de Chile? Seremi explicó paso de un bólido y descartó riesgos
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La autoridad sectorial remarcó que se trata de procesos que "son naturales y más frecuentes de lo que creemos", desintegrándose casi siempre en la atmósfera.

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El destello luminoso y posterior estruendo que sorprendió a la zona centro-sur de Chile correspondió a la desintegración de un bólido espacial al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, según confirmaron las autoridades científicas tras los reportes registrados durante la noche del viernes.

El fenómeno se manifestó alrededor de las 21:30 horas y quedó registrado en decenas de cámaras de seguridad y dispositivos móviles en distintos puntos del territorio nacional.

Los reportes de avistamiento abarcaron desde la Región Metropolitana hasta la Región de Los Ríos, observándose con particular notoriedad en las regiones de Ñuble y Biobío, donde diversos testigos dieron cuenta de un potente estruendo percibido segundos después de la emisión lumínica.

La explicación científica: desintegración de bólidos en la atmósfera

Frente a la inquietud ciudadana generada por el resplandor y la posterior onda sonora, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Ñuble y Biobío, Pedro Ramírez, señaló que entiende "la sorpresa que causó el fenómeno luminoso que muchas personas vieron anoche".

La autoridad llamó "a la tranquilidad" y explicó que "estos eventos son conocidos como bólidos o meteoros, son naturales y más frecuentes de lo que creemos, y en la gran mayoría de los casos se desintegran completamente en la atmósfera".

"Invitamos a informarse a través de fuentes oficiales y especialistas, y no por fuentes informales", cerró.

Laas evaluaciones oficiales descartaron cualquier situación de riesgo o daño en infraestructura bajo condiciones habituales.

Los protocolos científicos establecen que solo aquellos cuerpos espaciales que presenten dimensiones extraordinarias podrían eventualmente generar afectaciones directas en la superficie.

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