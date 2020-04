Enorme asteroide con forma de mascarilla pasará "cerca" de la Tierra

El próximo miércoles 29 de abril, el curioso asteroide 52768 (1998 OR2) alcanzará su menor distancia de la Tierra y ha sido catalogado por los especialistas como "potencialmente peligroso". No hay probabilidades de que colisione con el planeta. Ninguna.

Los "peligrosos" son todos los asteroides mayores de 150 metros y cuya distancia mínima con nuestro planeta es inferior a 0,05 unidades astronómicas, unos 7 millones de kilómetros. Es grande la distancia, pero así le dicen los astrónomos: este pasará a 6,28 millones de kilómetros

Lo que hace especial al 1998 OR2 es su forma de mascarilla, hasta con unas formas similares a los tirantes para la sujeción. Otro detalle es que sus dimensiones son enormes: unos 1,7 kilómetros de ancho por 4,1 kilómetros de largo, con diámetro medio de 2,06 kilómetros.

La Sociedad de Astronomía del Caribe informó que los astrónomos están atentos a la leve aproximación del 52768. Su mayor acercamiento se producirá cerca de las 09:56 GMT, a las 4:56 de la madrugada, hora de Chile.

El asteroide volará a una velocidad de 8,69 kilómetros por segundo (o 31.320 kilómetros por hora), a una distancia 16,4 veces que la existe entre la Tierra y la Luna.

Las órbitas:

Have you been hearing about asteroid 1998 OR2’s close approach on April 29? Rest assured that this asteroid will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. Have other questions about #asteroids and #planetarydefense? Ask them using #askNASA! pic.twitter.com/a3WhttAoED