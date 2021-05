El primer viaje comercial de la NASA y SpaceX concluyó con éxito: Ya llegó a la Tierra

La Crew-1, la primera misión comercial tripulada desarrollada por la NASA en conjunto con SpaceX, concluyó este domingo su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras el retorno a la Tierra de la cápsula Dragon con los cuatro astronautas de la misión a bordo.

A las 02:56 de la madrugada (hora local), la cápsula Resilience alcanzó sin contratiempos las aguas del Golfo de México, cerca de Panama City, en el noroeste de Florida (EE.UU.), y de esta forma concluyó su misión de seis meses en la EEI.

Los astronautas de la NASA Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, así como su colega Soichi Noguch, de la agencia japonesa espacial (JAXA), los miembros de la misión Crew-1, volvieron a casa tras un viaje de seis horas y media.

