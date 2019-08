La histórica misión india Chandrayaan-2 se insertó en órbita lunar

La sonda india Chandrayaan-2, el ambicioso proyecto que prevé explorar el desconocido polo sur de la Luna, alcanzó este martes con éxito la órbita lunar, un mes después de su lanzamiento, y se espera que alunice el próximo 7 de septiembre.

La inserción en la órbita lunar se completó con éxito hoy a las 09.20 horas (23.50 del jueves en Chile) tras una maniobra de 1.738 segundos de duración, informó la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

