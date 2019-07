La India suspendió su misión al inexplorado polo sur de la Luna

La India suspendió este lunes debido a un "problema técnico" el lanzamiento de su segunda misión a la Luna, Chandrayaan-2, con la que pretende explorar el polo sur del satélite, una tarea que ningún país ha logrado antes.

"Se detectó un problema técnico en el sistema del vehículo de lanzamiento (...) Como medida de extrema precaución, se ha cancelado por hoy el lanzamiento del Chandrayaan-2", informó en Twitter la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

El mensaje llegó cuando faltaban unos diez minutos para el lanzamiento, previsto para las 02.51 hora local (17.21 hora chilena del 14 de julio), desde una plataforma en la base de Sriharikota, en el estado suroriental de Andhra Pradesh.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.