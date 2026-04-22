Celebración de "congreso vegetariano" refleja auge de dicho mercado en Chile

Mauricio Serrano, presidente de la Asociación Chile en Base a plantas, conversó con Cooperativa sobre el posicionamiento del país en la alimentación vegetal, apuntando que se ha convertido un referente a nivel sudamericano y ocupa el cuarto lugar regional en el mercado.

"Santiago es la segunda ciudad más amigable con los veganos", afirmó el dirigente a Esa es la Idea de Cooperativa, destacando el potencial local frente a gigantes.

La asociación nacional agrupa actualmente a doce emprendimientos, pero proyecta duplicar esa cifra este año. Este avance responde a un interés transversal que supera el nicho tradicional. Serrano sostuvo que "ya pasamos el punto de inflexión donde superamos el nicho tradicional" en el consumo.

El mercado de personas que buscan reducir la carne es el principal motor económico del sector. Estos consumidores permiten ampliar la oferta en supermercados. Según el líder gremial, este grupo es el "mayor consumidor hoy en día de productos" elaborados exclusivamente con vegetales.

Para potenciar el rubro, se realizará la feria "Plant Based Chile" este sábado en el Hotel Plaza San Francisco, evento con el que se busca acercar la innovación a la comunidad. Se espera una asistencia masiva de diversos sectores interesados en la sostenibilidad y la ética alimentaria.

La actividad incluirá charlas de expertos y talleres para emprendedores. El objetivo es fortalecer las redes de colaboración entre productores nacionales. "Queremos dar a conocer estos productos fantásticos que mucha gente aún desconoce", concluyó Serrano sobre la relevancia del masivo encuentro sabatino.