Alcaldesa de Valparaíso llama a "cuidar la ciudad" en fiesta de Año Nuevo

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), detalló este lunes en Cooperativa los preparativos para la celebración de Año Nuevo y llamó a los visitantes a "cuidar la ciudad" para que ésta pueda seguir siendo disfrutada durante toda la época estival.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal explicó que en esta ocasión se llevará a cabo "un show piromusical con disminución de ruido de ambas ciudades (Valparaíso y Viña del Mar), así que vamos a evaluar cómo eso funciona también respecto de los animales o de las personas con distintas divergencias".

"Respecto a las medidas de seguridad, hemos tenido este año una muy buena coordinación con la general de Carabineros, que es nuestra general de zona. Nosotros estamos con nuestro patrullaje municipal en coordinación con Carabineros y también esperamos refuerzos desde el nivel central, no solamente para el Año Nuevo, sino para toda la temporada estival", complementó.

La autoridad enfatizó que este año se dispondrán "muchos baños" y habrá un despliegue de 200 funcionarios para generar los procesos de limpieza tras Año Nuevo: "La idea de cuidar la ciudad de Valparaíso, tanto de nuestros habitantes como de quienes nos visitan", explicó.

Fiestas después del abrazo y cortes del tránsito

La alcaldesa Nieto también explicó que la celebración no solo se limitará a los tradicionales shows pirotécnicos de Valparaíso, sino que también se llevarán a cabo diversas actividades para durante la noche de Año Nuevo.

"La experiencia que queremos entregar en la ciudad de Valparaíso no es solamente la noche del 31. Hoy día partimos con actividades relacionadas con el fin de año en la Plaza Aníbal Pinto con mapping en edificios patrimoniales e iluminación. Tenemos hartas actividades que nos permiten diversificar todo lo que ocurre en la (Plaza) Sotomayor a otros puntos de la ciudad para, también de esa manera, ocupar de forma segura el espacio público", aseguró.

"Nuestra apuesta también es desconcentrar lo que pasa en la Sotomayor, que sería el corazón de la fiesta, pero también vamos a tener actividades que implican ocupación del espacio público tanto en la Plaza Echaurren como en la Plaza Aníbal Pinto", destacó la jefa comunal.

Finalmente, la alcaldesa informó que los cortes de tránsito en Avenida Errázuriz se harán efectivos en los minutos previos a los fuegos artificiales y subrayó que estará prohibido posicionarse en las pasarelas de la ciudad, mientras que los miradores tendrán restricción de ocupación masiva para evitar riesgos estructurales.