Cuándo es el Día de la Madre 2026 y su histórica coincidencia

Para el comercio, es la "segunda Navidad del año", por el volumen de ventas que se genera; y popularmente, un día en que se multiplican las visitas "a la casa de mi mamá".

El Día de la Madre, que en algunos países se conmemora junto con el Día de la Mujer, tiene diversas fechas y en Chile y otras naciones siempre se ubica en el mes de mayo, aunque con fecha variable.

Según reseña Wikipedia, el "origen contemporáneo" de la celebración data de 1865, en Estados Unidos.

Cuándo es el Día de la Madre 2026

La fecha que comercialmente se ha adoptado para celebrar a las madres es el segundo domingo de mayo, para así potenciar las compras durante la semana, en particular el sábado.

Así, este 2026 el Día de la Madre se conmemorá el domingo 10 de mayo, por lo que se prevé que el sábado 9 sea una ajetreada jornada en centros comerciales.

La fecha además marca una histórica coincidencia para posiblemente gran parte de la población, porque el 10 de mayo es la fecha histórica en que se celebraba en Chile el Día de la Madre, pues en 1976 un decreto supremo así lo determinó, e independiente del día de la semana en que cayera.