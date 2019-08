Astronauta es investigada por el "primer delito en el espacio"

La astronauta estadounidense Anne McClain está siendo investigada por acceder a una cuenta bancaria de su expareja durante su estancia en la Estación Espacial Internacional. Se trata del primer "delito" perpetrado en el espacio.

McClain y Summer Worden se encuentran en un proceso de separación y custodia por su hijo de 6 años desde hace casi un año. La esposa de la astronauta se sorprendió al ver que McClain sabía de sus movimientos bancarios, pese a estar en órbita.

Su banco le informó que había accesos con su usuario desde computadores de la NASA, según informa el periódico The New York Times. En ese período, McClain estaba en una misión y fue condecorada por su trabajo.

La acusada reconoció que accedió a la cuenta desde el espacio, pero dijo que lo hizo sólo para controlar las cuentas de la pareja, aún relacionadas con las suyas, según informa El País.

Worden presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio y su familia presentó otra ante la Oficina de Inspección General de la NASA acusando a McClain de robo de identidad y acceso inapropiado a las cuentas financieras privados de Worden.

McClain se defendió en Twitter, con un mensaje en el que asegura que no ha hecho nada ilegal y que tenía permiso para acceder a esa cuenta.

¿De quién es la jurisprudencia en delitos fuera de este mundo? Según el tratado y principios de la ONU sobre el espacio ultraterrestre, los astronautas que cometan delitos en la Estación Espacial serán juzgados según las leyes de su país.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.