A la espera de la definición del futuro gobierno sobre su candidatura a la Secretaría General de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet encabezó este miércoles la ponencia "Multilateralismo: Desafíos y oportunidades en un mundo en transición", en el marco del Congreso Futuro 2026.

"En el mundo polarizado que vivimos, el multilateralismo que en la posguerra fue piedra angular de la paz y la cooperación, se enfrenta al menos a un creciente escepticismo", reconoció la exalta comisionada de DD.HH. al inicio de su exposición, aludiendo al complejo escenario mundial.

No obstante, la exmandataria aseveró que "aquellos que creen que los problemas propios los van a resolver por sí solos están completamente equivocados, porque muchos de los temas globales trascienden las fronteras", por lo que instó a revitalizar el multilateralismo, en tiempos en que "la confianza en la capacidad de la cooperación internacional para ofrecer respuestas efectivas se ha erosionado de manera muy significativa".

LEER ARTICULO COMPLETO