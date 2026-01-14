En la cuenta pública de las Fiscalías Regionales Metropolitanas, realizada la jornada de este miércoles, el Ministerio Público informó que las denuncias aumentaron 20%, con un fuerte incremento en los delitos contemplados en leyes especializadas.

Entre ellos destacó el uso malicioso de tarjetas o dispositivos financieros, que registró un alza del 164% en comparación con el año anterior, además de un aumento del 10% en robos no violentos y en ilícitos vinculados a la Ley de Drogas.

Respecto a los delitos de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social, que no han tenido fallos favorables, el fiscal Xavier Armendáriz defendió el rol del Ministerio Público frente a las críticas y llamó a no personalizar el trabajo de investigación. "La Fiscalía lo que pretende es que los tribunales resuelvan, no tenemos compromisos personales ni a favor ni en contra de nadie", afirmó.

