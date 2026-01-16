Síguenos:
Experto en Congreso Futuro: "Chile tiene muy buenos resultados en salud"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por su nombre en inglés), Christopher J.L. Murray, destacó en Cooperativa los resultados sanitarios de nuestro país, en el marco de su participación en Congreso Futuro 2026.

"En general, Chile tiene muy buenos resultados en salud: tiene una alta esperanza de vida, y está obteniendo resultados mejores de lo que uno esperaría según su nivel de ingreso per cápita", aseveró el experto estadounidense en Lo que Queda del Día.

