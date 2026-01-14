Andrea Colamedici, filósofo y cofondadur de Tlon y Research Fellow, conversó con Cooperativa sobre los usos e la inteligencia artificial y su libro “Hipnocracia”, escrito utilizando herramientas de IA y bautizándolo como Jianwei Xun, el que presentó en el marco de Congreso Futuro.
“La inteligencia artificial es un pharmakon, una palabra que usó Platón que significa cura y veneno. Y nosotros tenemos que comprender cómo utilizarla correctamente. Por ejemplo, la IA constantemente te da razón, te dice que eres un genio, y eso es el peor modo de usar la IA y de vivir, porque nuestro pensamiento crece con el conflicto", explicó.
En ese sentido, explicó que "yo he escrito este libro usando críticamente la inteligencia artificial, no por completar mis palabras ni darme razón, mas por darme una contra, un compañero que me decía: ‘no, esto no es bueno”, porque el método científico necesita conflicto".