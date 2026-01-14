Juan Casassus, Premio Nacional en Ciencias de la Educación, conversó con Cooperativa sobre el impacto del Congreso Futuro y cómo los asistentes tienen un deseo de aprendizaje, aunque reconoce que existe una desconexión en cuanto a la discusión de políticas publicas

El filósofo planteó que “estamos viviendo un espacio, si lo ponemos dentro del espacio de la inteligencia artificial, en el que se ha perdido la confianza en lo que dice la gente, los diarios, la televisión, ante lo que llaman fake news, que siempre han existido, pero ahora es demasiado masivo. Entonces, hay una actitud de distancia, indiferencia y desapego".

"Lo que está bastante demostrado hoy en día es que las emociones son nuestra primera manera de conocer el mundo. O sea, que las emociones son cognitivas y cada uno va a construyéndolas y conociendo el mundo a través de ellas. Y la experiencia emocional de que no te estén contando realmente la verdad, hace que tu tomes distancia", sostuvo.

