Investigadores chilenos proponen optimizado sistema para estudiar el universo

Con el apoyo de diversas universidades y centros de investigación de Chile y Estados Unidos, un grupo de científicos chilenos desarrollaron ALeRCE, un proyecto que utiliza inteligencia artificial para detectar los eventos más relevantes del universo observable y así optimizar el estudio de estos datos.

A través de la ciencia de datos e I.A., los investigadores generaron una forma de destacar e identificar los cientos de miles de sucesos que ocurren en el universo y que muchas veces pasan desapercibidos por ocurrir en momentos en los que no son observados. Esto es conocido en la disciplina como "brokers astronómicos".

"Construimos un broker astronómico llamado ALeRCE (Automatic Learning for the Rapid Classification of Events). Operamos todas las noches, analizando la información que captan los telescopios, y le entregamos este servicio a la comunidad astronómica del mundo", afirmó Francisco Förster, PhD en Astronomía e investigador del CMM, de la Universidad de Chile.

Para poder discriminar qué evento es relevante en la información captada por los telescopios de monitoreo, los brokers astronómicos identifican en qué sitio y momento ocurre un evento considerable para hacerle seguimiento, entre los millones de cambios que pueden ser observados durante una noche.

ALeRCE ya se encuentra entregando sus servicios a distintos observatorios del mundo. Existe un grupo astronómico en California llamado "Las Cumbres Observatory", que tuvo financiamiento de Google para construir telescopios robóticos alrededor del mundo. Ellos reciben en tiempo real lo que ALeRCE produce cada noche a partir de la recepción de señales, con cientos de miles de alertas por noche.

Actualmente, este broker astronómico procesa el flujo de alertas del Zwicky Transient Facility (ZTF) y apunta a convertirse en un broker astronómico oficial para el Observatorio Vera C. Rubin, que se construye en Chile y espera estar listo dentro de los próximos años.