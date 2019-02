La ilusión óptica que, según científicos, puede provocar un leve "retardo" en tu cerebro

Un grupo de científicos de la Academia de Ciencias de China investigó los efectos en el cerebro al intentar diferenciar la percepción de movimiento con efectos ópticos, contra la realidad.

La ilusión óptica conocida como Pinna-Brelstaff fue investigada en humanos y monos, en un estudio publicado en The Journal of Neuroscience.

En ella se ven anillos de diversas formas, con las sombras invertidas. El efecto hace que pareciera tener movimientos como rotación, expansión y contracción cuando nos acercamos o alejamos con la vista.

The Pinna-Brelstaff illusion really messes with your brain. Via @ScienceAlert https://t.co/xabXnjxi0Y pic.twitter.com/RZ1V328IeE