Valle celebró ingreso de Chile a CERN: "Tendrá impacto para el desarrollo de la ciencia"

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, celebró que esta semana el Congreso culminara la tramitación del proyecto que oficializa la entrada de Chile como Estado Miembro Asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el principal centro mundial de física de partículas.

En entrevista este viernes con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el secretario de Estado afirmó que este logro, que calificó como positivo "para la ciencia, la tecnología y la economía", es el resultado de una relación de larga data y un compromiso gubernamental firme.

Según el ministro Valle, la vinculación de Chile con el CERN "supera las tres décadas", una relación histórica sentó las bases para que el Presidente Gabriel Boric, durante una visita presidencial a la organización, planteara como una prioridad para su gobierno "que Chile pudiera alcanzar esa condición de estado miembro asociado".

Investigadores y casas de estudio de nuestra región tendrán acceso privilegiado a los avanzados laboratorios y al colisionador de partículas más grande del mundo, destacó el ministro Valle. (FOTO: ATON)

Beneficios para la ciencia y la formación de capital humano

La incorporación al organismo representa una oportunidad sin precedentes para el desarrollo científico y tecnológico de Chile.

El titular de Ciencia enfatizó que esto "va a tener impacto para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, para que nuestros investigadores, para que nuestras universidades, para que nuestra formación de posgrado pueda tener acceso a los laboratorios de CERN, que son únicos en el mundo".

Este acceso incluye el Gran Colisionador de Partículas, permitiendo a la comunidad científica chilena participar en la "ciencia de frontera" y en "grandes proyectos que tienen obviamente una escala planetaria".

Valle indicó que un consenso extraordinario en el parlamento, con una ratificación unánime, evidencia "una política de Estado madura" que trasciende diferencias ideológicas en pos del conocimiento. (FOTO: ATON)

Además de la investigación, la adhesión beneficiará directamente la formación de capital humano avanzado. Los estudiantes de posgrado, investigadores y académicos chilenos tendrán la posibilidad de interactuar y colaborar en un entorno de investigación de clase mundial, elevando el nivel de la ciencia nacional.

Un compromiso político transversal

El proceso de adhesión demostró un notable consenso político en Chile, logrando "un apoyo transversal" en el Congreso.

Asimismo, dio cuenta que este respaldo de "distintos gobiernos, de distintos signos políticos", subraya que se trata de un "objetivo nacional".

La tramitación involucró dos instrumentos jurídicos internacionales: el acuerdo de adhesión y un protocolo sobre el régimen de inmunidades de la organización en los países miembros, ambos aprobados por todas las comisiones relevantes (Hacienda y Relaciones Exteriores).

Este consenso es, para el ministro Valle, una muestra de "la responsabilidad y esa madurez" del sistema político chileno "cuando se trata de tareas, de objetivos, (a nivel) nacional".