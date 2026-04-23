La activista chilena Isidora Uribe Silva, estudiante de derecho de la Universidad Católica, fue galardonada en los Países Bajos con el prestigioso premio "Four Freedoms Awards" de la Fundación Roosevelt en la categoría de Libertad frente a la Necesidad (Freedom from Want).

La joven de 21 años, quien fue embajadora de la Teletón a los seis años, fue reconocida por su destacada labor en favor de la inclusión de las personas con discapacidad a través de su fundación "Encuentra tu lugar" y el desarrollo del concepto de "Agente Inclusivo", que promueve la eliminación de barreras sociales mediante la educación y el compromiso ciudadano.

El periodista Álvaro Lozano cuenta los detalles en un nuevo capítulo de "Cortar por Lozano”.

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