Lincolao trabaja con la PDI para judicializar cobranza a quienes incumplieron deberes con Becas Chile

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, informó que el Gobierno está avanzando, con apoyo de la PDI, en el proceso de judicialización contra beneficiarios del programa Becas Chile que incumplieron sus obligaciones, para que restituyan los recursos en caso de que se acredite su falta.

Durante su presentación ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado se comprometió a entregar una detallada auditoría "en menos de dos semanas", aunque ya adelantó algunas de las inconsistencias encontradas, consignó este domingo El Mercurio.

En una sesión clave para el futuro financiamiento de la cartera, la ministra Ximena Lincolao compareció el lunes ante la Comisión de Ciencias de la Cámara. (Foto: ATON).

El informe reveló, entre otras situaciones, que 1.800 beneficiarios no cumplieron con los acuerdos pactados, lo que se traduce en deudas que ascienden a los 100 mil millones de pesos; y que una gran parte de los becarios proviene de colegios privados y de comunas con mayores ingresos, como Las Condes, Providencia y Vitacura.

La auditoría del Ministerio de Ciencia incluyó un estudio de más de 2 millones de datos, provenientes de 12 mil becas entregadas entre 2008 (cuando empezó el programa Becas Chile) y 2025.

El 70% de beneficiarios no acreditó su retorno

El estudio detalló que el 70% de los beneficiarios no acreditaron su retorno a Chile al concluir sus estudios, uno de los requisitos obligatorios, lo que podría involucrar una deuda de 70 mil millones de pesos con el Estado.

Por lo anterior, la ministra Lincolao anunció que su cartera tomará medidas contra quienes no cumplieron con los acuerdos pactados y que ya se están realizando llamados para que retornen a Chile o, en caso contrario, devuelvan los recursos correspondientes.

"Paralelamente, avanza el proceso de judicialización de los casos que correspondan. Estamos trabajando con la PDI para tener datos reales de dónde están las personas en aquellos casos en que no hemos podido tener contactos con ellos", anunció la titular de Ciencia.

Consultada respecto a una eventual publicación de un listado con los becarios que incumplieron, Lincolao dijo que se está evaluando esa medida, aunque en el sitio web de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ya se encuentra una lista con el estado de cumplimiento de los beneficiarios.

Quiroz: Más de 100 millones de dólares "que les vamos a cobrar"

En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó -ante la Comisión de Hacienda del Senado- que entre un 20 y un 30 por ciento de quienes accedieron a Becas Chile no cumplió sus obligaciones y "le debe al país" más de 100 millones de dólares; monto "que les vamos a cobrar"..

No obstante, un análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional -realizado en junio del año pasado- que incluyó el período entre 2014 y 2014 con datos de ANID, estableció el porcentaje de becarios que incumplieron en 1,4%, y no del 20 o 30 por ciento que dijo el jefe de la billetera fiscal, consignó El Mercurio.

El mismo estudio estimó en 14,4 el porcentaje de quienes incumplieron sus obligaciones en el período analizado por el Ministerio de Ciencia (2008-2025).

"Los datos no estaban organizados ni digitalizados. La diferencia es porque levantamos muchos datos distintos; este es el estudio más avanzado y granular que se ha hecho", explicó Lincolao.

De todas formas, "tenemos que mejorar las bases de datos y la gestión de estas becas para que esto no siga ocurriendo. Este es el primero de muchos estudios que estamos haciendo. La idea es optimizar los recursos para que tengan el mejor retorno para los chilenos", concluyó la secretaria de Estado.