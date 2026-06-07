Dramático momento: Eriksen se desmayó en pleno partido de Dinamarca y Ucrania

El fútbol mundial se conmocionó este domingo en medio de la fecha FIFA, pues el volante Christian Eriksen sufrió un desmayo en pleno amistoso entre Dinamarca y Ucrania en el Odense Stadion.

Transcurría el minuto 64 del encuentro, con marcador de 2-1 para los daneses, cuando Eriksen de improviso paró de trotar y se llevó las manos al pecho.

La transmisión televisiva internacional rápidamente cambió de toma para no emitir el desplome y los protagonistas del juego reaccionaron solicitando el inmediato ingreso de los médicos.

El encuentro fue suspendido definitivamente ante la emergencia médica del futbolista, quien padece fibrilación ventricular detectada tras sufrir un episodio similar durante un partido de la Eurocopa 2020 (jugada en 2021) ante Finlandia. Desde entonces, tiene implantado un desfibrilador en el pecho.

Una primera actualización por parte de la selección danesa llamó a la calma e informó que "Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias".

Posteriormente, el equipo publicó en redes sociales una declaración de su médico, Morten Boesen, sobre el estado del deportista de 34 años.

"Christian está bien y salió de la cancha caminando por su cuenta. Por lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la conciencia rápidamente y nos comunicamos con él", explicó.

Boesen confirmó que Eriksen "se someterá a más exámenes" y aprovechó de extender saludos de tranquilidad a pedido del propio futbolista.