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Patricio Toledo en los Viejos Cracks: Esta difícil el panorama de los arqueros en el fútbol chileno

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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El mítico Patricio Toledo, histórico exarquero de la UC y de La Roja, fue el protagonista de los Viejos Cracks en las Tardes Deportivas de Cooperativa y repasó su tremenda trayectoria, el susto que pasó con el infarto que sufrió en un partido el año pasado, en la despedida de Milovan Mirosevic, Cristián Alvarez y José Pedro Fuenzalida, y también abordó el presente de la selección chilena, señalando que el panorama "está difícil" con el tema de los porteros.

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