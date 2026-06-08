La Tesorería General de la República (TGR) inició el embargo de cuentas bancarias contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que no regularizaron su situación tras ser notificados.

La medida desató controversia tras conocerse casos como el de la fonoaudióloga Carla Loezar, quien contó a Cooperativa que sufrió la retención de sus fondos pese a recibir ingresos inferiores al umbral de cinco millones de pesos que el Ejecutivo había fijado inicialmente.

"Fui al supermercado y la chica del supermercado me dice que excedía el monto, y yo tenía claro que yo tenía saldo. Miro la aplicación del banco y, claro, aparece un mensaje de que me retiraron todos los fondos y que decía 'Embargo TGR'... Uno siente que es como un poco que te metan la mano al bolsillo", declaró la profesional.

Ante las críticas, la TGR defendió la vigencia de convenios de pago flexibles según tramos de ingresos. Sin embargo, los afectados denuncian que las condiciones siguen siendo restrictivas, obligándolos incluso a solicitar préstamos para cubrir los montos iniciales exigidos para pactar.

Escucha el informe de Paula Lillo.

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