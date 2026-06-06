Violento "turbazo" en Ñuñoa: Ultrajan a mujer y golpean a anciano con cáncer terminal

Un grupo de entre cinco y siete delincuentes perpetró este sábado por la tarde un violento asalto, bajo la modalidad de "turbazo", al interior de un domicilio en la comuna capitalina de Ñuñoa.

El atraco ocurrió a plena luz del día, cuando el dueño de casa, un adulto mayor de 82 años que padece cáncer en etapa 4, escuchó ruidos y abrió la puerta pensando que se trataba de sus nietos.

En ese momento, los sujetos —que ya habían forzado el portón exterior— irrumpieron violentamente en el inmueble y lo arrojaron al suelo.

Una vez dentro, los antisociales intimidaron y maniataron a los integrantes de la familia para registrar las habitaciones.

En el lugar también se encontraba una mujer, quien denunció haber sufrido tocaciones por parte de los asaltantes, y su hijo de 26 años, quien logró ocultarse en una pieza durante el atraco.

Tras sustraer diversas especies, los delincuentes huyeron en dirección desconocida.

La comisario Kelly Contreras, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que se trató de "alrededor de cinco personas, adolescentes de entre 16 a 20 años, muy violentos".

La jefa policial confirmó la dinámica del ingreso, explicando que los jóvenes aprovecharon el momento en que el adulto mayor abrió la puerta para reducirlo de inmediato.

El relato de los testigos

El estruendo del asalto alertó de inmediato a los residentes del sector.

"Escuchamos muchos gritos; pensamos que estaban haciendo un portonazo. Salimos y el niño de la casa estaba pálido, escondido en su pieza, y ahí vimos cómo se fue el auto, un Peugeot blanco. Eran como siete adolescentes, niños. Llevaban el auto muy cargado porque dejaron la embarrada en la casa. Yo entré a verlos", dijo una vecina del barrio.

La BIRO Oriente de la PDI quedó a cargo del caso y se encuentra analizando las cámaras de seguridad del sector para identificar el vehículo y dar con el paradero de los responsables.