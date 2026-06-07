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Analista: Antauro Humala en eventual Gobierno de Roberto Sánchez sería una señal adversa para Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE (archivo)
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En diálogo con Cooperativa, el analista internacional Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile, analizó los posibles escenarios para la relación bilateral entre Santiago y Lima ante la segunda vuelta presidencial que enfrentará este domingo a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

La principal advertencia del experto se centró en la figura del militar en retiro Antauro Humala —aliado clave del candidato izquierdista— y el "etnocacerismo", la corriente ultranacionalista que lidera junto a su legión de reservistas del Ejército y que propone abiertamente la "recuperación" de los territorios chilenos de Arica y Tarapacá.

"Si Antauro Humala llega a ocupar algún puesto importante de gobierno, eso sin lugar a dudas implica una señal adversa para Chile por lo que refiere a la ideología etnocacerista", afirmó Aranda.

En contraste, el académico destacó que un eventual triunfo de la abanderada derechista representaría un panorama "distinto" para Chile: recordó que, pese al "talante claramente autoritario" de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), esa administración mantuvo una de las relaciones "más estables" y pragmáticas con Chile, un diseño que la líder de Fuerza Popular probablemente buscaría replicar en materia comercial y diplomática.

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