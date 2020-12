"¿Es mi culpa que tengan las cámaras apagadas?". La reacción de un profesor se viralizó en TikTok luego que su clase virtual le diera una tierna sorpresa para despedir el semestre en EE.UU. El académico no entendía por qué no podía ver a los estudiantes hasta que le dijeron que "querían hacer algo" y todos encendieron sus cámaras con mensajes de agradecimiento. "Me van a hacer llorar", dijo el docente y no pudo contener su emoción.

