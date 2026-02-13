Estudio revela el secreto detrás del extraordinario tacto de la trompa de los elefantes

Un estudio publicado en Science reveló que la gran sensibilidad de la trompa de los elefantes se debe a sus bigotes, cuya rigidez varía desde la base hasta la punta y les permite manipular objetos con notable precisión.

La investigación, liderada por el Instituto Max Planck de Alemania, determinó que los pelos sensoriales presentan bases firmes que se transforman gradualmente en puntas más blandas, similares al caucho.

Esta transición, conocida como "gradiente funcional", amplifica las señales sensoriales y permite a los mamíferos detectar con gran exactitud el punto de contacto a lo largo de cada bigote.

A diferencia de otros animales, como los ratones, cuyos filamentos son uniformemente rígidos, los elefantes poseen una interna de rigidez y estructura que mejora la percepción táctil. Aunque estos no pueden moverse de manera independiente, su diseño material compensa la piel gruesa y la limitada visión del animal.

Para el estudio, los científicos analizaron bigotes de elefantes asiáticos jóvenes y adultos, sometiéndolos a pruebas desde escalas de cinco centímetros hasta un nanómetro, con el fin de examinar su geometría, porosidad y resistencia. Detectaron que las raíces son gruesas, porosas y firmes, mientras que las puntas son más finas, densas y suaves.

"Es increíble. El gradiente de rigidez proporciona un mapa que permite a los elefantes detectar dónde se produce el contacto a lo largo de cada bigote", señaló el investigador Andrew Schulz.

Según Schulz, esta propiedad ayuda al animal a calcular la distancia de su trompa respecto a un objeto, un fenómeno que los ingenieros denominan "inteligencia incorporada".

Además de ampliar el conocimiento sobre la biología de estos mamíferos, el equipo busca aplicar estos hallazgos en el desarrollo de sensores robóticos bioinspirados.

Según los investigadores, un diseño que imite el gradiente de rigidez de los elefantes podría ofrecer información precisa con un costo computacional mínimo, gracias a una ingeniería de materiales más eficiente.