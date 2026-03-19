Estudio vinculó teletrabajo con aumento de la natalidad a nivel global

Según sugiere un estudio del Instituto de Investigación Económica Aelmán (IFO), en conjunto con la universidad de Stanford, el teletrabajo podría influir en el aumento de la tasa de natalidad a nivel global.

La investigación, que analizó 38 países durante 2023 a 2025, indica que en los hogares donde ambos integrantes de la pareja trabajan desde casa un día a la semana la tasa de fertilidad es un 14% más alta que aquellos donde no hay trabajo telemático, esto se traduce en que aproximadamente una de cada tres mujeres tiene un hijo adicional.

Según explicó el investigador del IFO, Mathias Dolls, una mayor disponibilidad de trabajo remoto podría facilitar la decisión de tener hijos, ya que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para compatibilizar las responsabilidades laborales con la vida familiar.

Teresa Pérez, académica de la facultad de Humanidad de la Universidad de Santiago de Chile aclaró en Diario Usach que en esta relación se deben considerar otros factores que podrían incidir en la decisión de ser padres:"Existe un sesgo de clase en esta correlación positiva, ya que quienes acceden al teletrabajo suelen tener mayores niveles educativos o capitales económicos y culturales"

Sin embargo, concordó en que en que el teletrabajo puede aminorar los costos asociados a la crianza en términos de organización del tiempo dado a que "Permite una planificación más autónoma que facilita compatibilizar actividades", explicó.

Además, Sergio González, antropólogo e investigador en psicología social y cultural de la Universidad de Santiago indicó que "también influye en la satisfacción personal y en la posibilidad de proyectar la vida familiar", concluyó el experto.

El académico sostuvo que este fenómeno es particularmente relevante para las mujeres: "Son ellas, especialmente las jefas de hogar, quienes valoran más esta modalidad, ya que les permite mantener una mayor cercanía con el cuidado de los hijos y el entorno familiar".