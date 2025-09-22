Día del perro adoptado: el 57% de los chilenos tiene un mestizo

Este 23 de septiembre se conmemora el Día del Perro Adoptado y según el Registro Nacional de Mascotas el 57% de los chilenos que tienen uno de estos animales como compañía optó por uno mestizo por sobre los de raza.

A eso se suman los resultados del informe "El Chile que viene" de 2024 efectuado por Cadem, que señala que sólo el 13% de los chilenos compró su mascota, y que el 40% de los perros que tienen "familia" fue adoptado o recogido en la calle.

Con motivo de esta fecha, expertos han hecho una serie de recomendaciones para llevar adelante una adopción de manera responsable y positiva tanto para el animal como para su dueño.

Entre los consejos está preferir la adopción en refugios y fundaciones, que se preocupan de cuidarlos y exigir requisitos a los adoptantes: una lista de más de 100 de estas organizaciones se puede encontrar en www.petmatch.cl. También se propone adaptar el hogar a la llegada de una nueva mascota e informarse bien de los cuidados que requiere el animal, como alimentación adecuada, paseos, lugar para hacer sus necesidades y visitas al veterinario.

Y es fundamental elegir una mascota según el estilo de vida que uno lleva. Masiel Gálvez, veterinaria de Purina detalla que "es importante saber los niveles de energía, edad, temperamento, necesidades de aseo y más, así te aseguras de que el perrito que llegue a tu hogar se adapta a tu estilo de vida".