Empresa clonó por primera vez a un gato con fines comerciales

¿Se murió tu gato regalón y tienes pena? No hay problema, siempre que tengas dinero. La empresa biotecnológica china Sinogene realizó la primera clonación de un felino con fines comerciales en ese país.

El gatito Dasuan murió repentinamente y su amo Huang Yu, un hombre de negocios de 22 años estaba desconsolado: pagó 250.000 yuanes, unos 25 millones de pesos chilenos, por clonarlo, según informa The New York Times.

"En mi corazón, Dasuan es insustituible", dijo el hombre, quien puso el pelo de gato en su refrigerador en preparación para duplicarlo. "No dejó nada para las generaciones futuras, por lo que solo pude elegir clonarlo", agregó.

El vicepresidente de la compañía, Wang Jidong, asegura que el ADN de los dos gatos es idéntico, aunque el carácter del nuevo Dasuan puede ser diferente. Esta característica se ve afectada por las condiciones de vida y el entorno.

El proceso de clonación de un pequeño felino demora entre tres y cuatro meses. Luego de su nacimiento, el animal permanece otros dos meses bajo observación de los especialistas en un laboratorio.

Sinogene también clona perros y caballos, los que cuestan más caros.

