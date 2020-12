Por amor se cometen locuras, y lo dejó claro el argentino Nico Vouilloud, que se hizo viral tras viajar 95 kilómetros en bicicleta junto a un peculiar acompañante. “Mi novio hizo 95km en bici y con mi perro para verme, no sé si está loco o es amor“, escribió la afortunada Agostina Sampini en su Twitter, publicación que llegó a los 4.300 retweets, 213 mil likes. El joven replicó al tweet de su novia con un romántico mensaje: “Todo porque te amo“. Según informó el medio local Los Andes, el joven se preocupó de que el perrito no pasara ni hambre ni sed y puso trapitos para cubrir al can del sol.

