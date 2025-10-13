Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Sociedad | Fauna

Estudio indica que los perros pueden volverse adictos a sus juguetes

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los investigadores advierten que una excesiva motivación por el juego, podría generar frustración, lesiones o pérdida de interés social.

Estudio indica que los perros pueden volverse adictos a sus juguetes
 iStock
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un estudio de las universidades de Berna (Suiza) y Viena (Austria) reveló que algunos perros pueden desarrollar comportamientos similares a las adicciones humanas, como la ludopatía o la adicción a los videojuegos, pero con sus juguetes.

La investigación, publicada en la revista Scientific Reports, analizó a 105 perros de distintas razas y edades, cuyos dueños los describían como especialmente motivados por el juego. Durante una serie de pruebas, los animales debían interactuar con sus juguetes en presencia de otras distracciones, como comida o sus dueños.

Los resultados mostraron que 33 de ellos presentaron conductas comparables a las de las adicciones humanas: priorizaban el juguete por sobre otros estímulos, les costaba relajarse cuando se lo retiraban e incluso podían renunciar a comer o socializar por seguir intentando conseguirlo.

Según los investigadores, este comportamiento no está relacionado solo con el placer de jugar, sino con una compulsión que podría afectar su bienestar.

Aunque una alta motivación por el juego puede ser útil en el entrenamiento, advierten que en algunos casos podría generar frustración, lesiones o pérdida de interés social.

El estudio plantea la necesidad de seguir investigando las causas de esta conducta para entender mejor su impacto en los animales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada