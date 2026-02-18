Huawei usa inteligencia artificial y 5G para salvar a los delfines blancos en China

Un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Huawei junto al Tercer Instituto de Oceanografía del Ministerio de Recursos Naturales permite identificar y analizar a los delfines blancos en la bahía de Xiamen para apoyar su conservación.

Estos animales, considerados vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, enfrentan amenazas como el tráfico marítimo, la pesca, la contaminación acústica y la pérdida de hábitat, además de ser indicadores clave de la salud de los ecosistemas costeros.

Hasta ahora, el monitoreo dependía de observación visual y bases de datos con más de 300 mil imágenes, lo que dificultaba un seguimiento constante y ordenado de la población.

La nueva plataforma automatiza el análisis: reconoce aletas dorsales, clasifica datos y los integra en la nube, apoyada por una red 5G de 20 estaciones que cubre más de 300 kilómetros cuadrados del hábitat de estos animales.

En solo tres meses se han reunido 2.820 imágenes y videos, identificado 13 ejemplares y cuadruplicado la eficiencia del etiquetado de datos, con niveles de precisión superiores al 90 por ciento en reconocimiento individual y 85 por ciento en la detección de comportamientos.

"La información generada por este sistema proporciona una base esencial para diseñar y ajustar medidas de conservación", señaló Wang Xianyan, líder del Equipo de Investigación y Conservación de Especies Marinas en Peligro del instituto.

El especialista advirtió además que los próximos 10 a 15 años serán un período crítico para el crecimiento de esta población de delfines.

En esa línea, los primeros resultados muestran que los adultos representan el 51 por ciento del grupo local y que el intervalo reproductivo promedio es de 4,27 años en 13 hembras, con entre dos y tres crías por año, datos que permiten entender mejor su dinámica y riesgos.

El proyecto se enmarca en TECH4ALL, programa que promueve el uso de tecnologías digitales para enfrentar desafíos sociales y ambientales, desde la inclusión digital hasta la protección de la biodiversidad.