Murió Roger, el canguro más musculoso del mundo

Centenares de australianos expresaron sus condolencias por el fallecimiento del canguro Roger, que se hizo famoso a raíz de unas fotografías que mostraban el musculoso cuerpo del marsupial y que se hicieron virales.



El animal, de 89 kilos y 182 centímetros de altura, pereció este sábado por causas naturales a los 12 años en el santuario de Alice Springs, en el Territorio del Norte, informaron sus cuidadores.



Su rescatador cuando era una cría, Chris Barns, dijo que el canguro murió a la sombra de su arbusto favorito, donde le gustaba resguardarse del tórrido calor de la región.

"Vivió una buena y larga vida y fue amado por millones en todo el mundo", dijo Barns.



El canguro, quien no podía ser puesto en libertad por problemas en una pata, saltó a la fama en 2013 al protagonizar un documental y en 2015 se hicieron virales unas fotos donde mostraba su increíble fuerza doblando con gran facilidad un cubo de metal.



Roger fue enterrado en el santuario. Su última foto:

Remembering Roger, the world’s most buff kangaroo, and a true icon of @ausoutbacknt's #kangaroosanctuary.💛



(via The Kangaroo Sanctuary) #seeaustralia pic.twitter.com/PUcq6NtWUl