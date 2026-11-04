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Tópicos: Sociedad | Fauna | Osos

Canadá: Una mujer y su hija murieron en un presunto ataque de un oso grizzly

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

Las víctimas, de 48 y 20 años, desparecieron el sábado mientras paseaban por un sendero cercano a su vivienda, ubicada en la provincia de Columbia Británica.

Sus cuerpos fueron encontrados un día después, con indicios de una agresión proveniente por un ejemplar de esta subespecie norteamericana del oso pardo.

Canadá: Una mujer y su hija murieron en un presunto ataque de un oso grizzly
 Pexels (referencial)

Un estudio de 2024 indicó que, entre 1990 y 2023, la media de víctimas fatales cada año en Canadá por ataques de osos negros y 'grizzlies' fue de 1,29.

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Una mujer y su hija murieron en un presunto ataque de un oso 'grizzly', una subespecie norteamericana del oso pardo, en la provincia canadiense de Columbia Británica, informaron las autoridades, que este miércoles continúan buscando al animal responsable.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, que desaparecieron el sábado mientras paseaban por un sendero cercano a su vivienda en Bella Coola, una pequeña localidad de la costa del Pacífico canadiense.

Sus familiares denunciaron su desaparición el domingo y los equipos de rescate localizaron el cadáver de la madre el lunes y el de la hija el martes.

El Servicio de Conservación de Columbia Británica indicó que las pruebas encontradas apuntan a un ataque de un oso 'grizzly', aunque todavía no se ha determinado si intervino más de un animal.

Las autoridades colocaron trampas en la zona y advirtieron de que cualquier oso identificado como responsable será sacrificado para garantizar la seguridad pública.

En noviembre de 2025, otro oso 'grizzly' atacó a un grupo de escolares y profesores en Bella Coola y causó heridas graves a tres menores y un adulto.

Uno de los países con mayor población de osos

Según estimaciones oficiales, Canadá alberga más de 380 mil osos negros, entre 28 mil y 30 mil 'grizzlies' y alrededor de 16.000 osos polares. Estos últimos representan aproximadamente dos tercios de la población mundial de la especie.

Un estudio de 2024 indicó que, entre 1990 y 2023, la media de víctimas fatales cada año en Canadá por ataques de osos negros y 'grizzlies' fue de 1,29.

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