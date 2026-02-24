La triste historia del mono rechazado por su madre que se aferra a un peluche

La organización animalista PETA presentó este martes una demanda para trasladar al macaco japonés Punch —conocido en redes sociales por aferrarse a un peluche— desde el zoológico de Ichikawa a un santuario, al afirmar que sufre trauma por cautiverio y aislamiento.

Acusan daño emocional al animal

Según la organización, Punch —de siete meses— debería crecer en un grupo familiar y en un entorno natural, desarrollando habilidades sociales propias de su especie.

Jason Baker, presidente de PETA Asia, afirmó que el comportamiento del pequeño macaco no es una escena tierna, sino una señal de estrés.

"Como todos los macacos, debería estar aprendiendo habilidades sociales en un grupo y explorando un entorno natural, no buscando consuelo en un juguete dentro de un recinto de cemento", señaló la organización en un comunicado.

El dirigente comparó la viralización del caso con la de otros animales populares en internet, como la hipopótama tailandesa Moo Deng, y advirtió que la fama digital suele beneficiar a los recintos que exhiben crías para atraer visitantes.

La historia de Punch

Nació en julio pasado y fue rechazado por su madre poco después del parto. Desde entonces ha sido criado por trabajadores del zoológico, quienes le entregaron un peluche de orangután que el animal utiliza como sustituto materno.

El pequeño primate se volvió una de las principales atracciones del recinto debido al fuerte apego que muestra hacia el juguete.

Hace unos días el zoológico quedó en medio de una polémica luego de que se difundieran en la red social X videos en los que otro macaco parecía intimidarlo.

La respuesta del zoológico

El zoológico explicó que el episodio fue aislado y ocurrió cuando Punch intentó interactuar con otra cría del grupo.

Según el recinto, una hembra adulta —aparentemente la madre del otro macaco— intervino para reprenderlo, lo que describieron como un comportamiento normal dentro del proceso de socialización de la especie.