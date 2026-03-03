"Plus Ultra": Documental recrea, 100 años después, el primer vuelo entre Europa y Sudamérica

El director español Elías Pérez lleva al cine una de las mayores gestas de la aviación iberoamericana, con su documental "Plus Ultra", que se estrenará el 11 de marzo en la 29ª edición del Festival de Málaga por el centenario del vuelo que unió por primera vez Palos de la Frontera (España) y Buenos Aires (Argentina).

La película, de 70 minutos, reconstruye la travesía del hidroavión Plus Ultra, que el 22 de enero de 1926 despegó rumbo a Sudamérica y aterrizó el 10 de febrero en la capital argentina, tras una ruta que incluyó escalas en Las Palmas de Gran Canaria, Praia, Fernando de Noronha, Recife, Río de Janeiro y Montevideo.

"'Plus Ultra' es una aventura, es una hazaña que pone a cuatro aviadores en el abismo, en una máquina rudimentaria. Los cuatro aviadores españoles tienen ideologías distintas, dispares, pero consiguen llegar a un destino. Eso también es un mensaje que se traslada 100 años después y que tiene bastante valía", destacó Pérez durante la presentación.

La producción combina material de archivo inédito, testimonios de descendientes de los protagonistas y análisis de especialistas en historia aeronáutica. Además, incluye una cuidada recreación de ficción con actores que interpretan a los tripulantes, aportando dramatismo y contexto humano a la travesía.

La tripulación estaba integrada por el aviador militar Ramón Franco; el capitán de Artillería Julio Ruiz de Alda, quien se desempeñó como copiloto; el teniente de navío Juan Manuel Durán, operador de radio; y el mecánico Pablo Rada.

Más allá del logro técnico —en una época en la que la aviación aún era incipiente y los riesgos eran extremos—, el documental pone el foco en el simbolismo político y cultural del vuelo, que estrechó lazos entre Europa y América Latina y marcó un hito en la historia de la navegación aérea.

A 100 años de aquella travesía, "Plus Ultra" no solo revisita un capítulo clave de la aviación, sino que también propone una reflexión sobre la cooperación y la determinación en tiempos de profundas diferencias ideológicas.