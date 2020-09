En enero de 2020 le diagnosticaron leucemia al pequeño Santiago Morales. Eso fue un antes y después para su familia, que debido a la pandemia de coronavirus vieron aún más difícil que el pequeño pudiera asistir a sus tratamientos. Tras ocho meses de tratamiento, 93 quimioterapias y 30 días en el hospital, su familia celebró en Telemundo que el pequeño superó el cáncer y podrá volver a su casa en Dallas, Texas."Es un momento que uno no puede creer que ya terminó el tratamiento, que ya no va a tener más quimioterapia, que ya no va a sufrir más en la cama, que ya no va a llorar, que está fuera de esa etapa", contó su padre al programa "Un Nuevo Día". Por ahora Santiago Morales está en remisión, por lo que deberá acudir a chequeos médicos por dos años antes de poder decir oficialmente que está libre de cáncer.

