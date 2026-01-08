Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago21.0°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La presentación del nuevo auspiciador de Cruzados en el Claro Arena

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cruzados presentó este jueves en el Claro Arena a Leapmotor, fabricante chino de vehículos eléctricos, como nuevo auspiciador para Universidad Católica en la temporada 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados