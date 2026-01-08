Síguenos:
El Cadillac rosado de Elvis Presley llegó a Orlando

En el Museo del Auto de Orlando, dentro de Dezerland Park, se exhibe un particular Cadillac rosado en forma de guitarra, que perteneciera al cantante de rock Elvis Presley.

El automóvil del "Rey del Rock", construido a partir de un Cadillac Eldorado de 1970, será la "pieza central" de la colección de más de 2.500 vehículos raros e icónicos del recinto.

