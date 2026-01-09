Lanzan concurso para ponerle nombre a puma que habita en Huilo Huilo
A través de su cuenta @fundacionhuilohuilo en Instagram, la Reserva Biológica Huilo Huilo lanzó un concurso abierto para que la comunidad proponga y vote por un nombre para el puma que habita en vida silvestre dentro del recinto.
La iniciativa se enmarca en el proyecto de conservación, que incluyó la instalación de un collar GPS en un ejemplar macho, para realizar por primera vez el monitoreo en tiempo real de este felino en la zona.
"Buscamos hacer parte a la comunidad de este nombramiento simbólico, que nos reúne en torno a este espécimen y nos recuerda el valor de su conservación", explicó Rodolfo Menichetti, director ejecutivo de entidad.
