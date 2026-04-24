Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.6°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Medioambiente | Clima

"Fuerte" y en camino: la OMM confirma El Niño para el segundo semestre de 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El fenómeno podría intensificar eventos extremos como lluvias torrenciales, sequías y ciclones en distintas regiones del planeta durante los próximos meses.

Expertos advierten que este patrón, combinado con el calentamiento global, podría amplificar sus efectos a escala mundial.

 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Entre los meses de mayo y julio es probable la formación de un episodio de El Niño a nivel global, que hará predominar en casi todo el planeta temperaturas superiores a la media normal en la superficie terrestre, anunció este viernes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Tras un periodo de condiciones neutras a principios de año, los modelos climáticos ven altas probabilidades de un episodio de El Niño, indicó en rueda de prensa el jefe de predicción climática de la OMM, Wilfran Moufouma Okia.

Algunos expertos apuntaron a que podría ser uno de los más fuertes de la última década y lo han llegado a denominar "Súper Niño", aunque la OMM puntualizó que no utiliza ese término al no pertenecer a las clasificaciones oficiales.

Moufouma Okia sí admitió ante los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra que se prevé un episodio "fuerte" de El Niño.

En el anterior, que influyó en el clima global desde 2023 a 2024, se vivieron los dos años más cálidos de los que se tienen registros, aunque la OMM advierte que las temperaturas medias mundiales no sólo están influidas por El Niño o su fenómeno opuesto, La Niña, sino también por el cambio climático causado por el hombre.

La OMM aclaró asimismo que no hay indicios de que el cambio climático aumente la frecuencia o intensidad de los episodios de El Niño, aunque "puede amplificar los efectos asociados", incluyendo olas de calor y lluvias torrenciales.

El Niño también va asociado en general a un aumento de las precipitaciones en algunas zonas de América del Sur, Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central, mientras que suele contribuir a sequías en Australia y el sur de Asia.

En el hemisferio norte, las temperaturas oceánicas más cálidas que lo acompañan "pueden intensificar los huracanes en las zonas central y oriental del Pacífico y al mismo tiempo dificultan la formación de éstos en la cuenca Atlántica", analizó la agencia meteorológica de Naciones Unidas.

En 2025 predominó el fenómeno opuesto de La Niña, ligado en general a una bajada de las temperaturas, y que fue debilitándose a finales del año pasado y principios de éste.

El Niño suele producirse a intervalos muy variables, que oscilan entre los dos y siete años, y su duración también varía, aunque suele situarse entre los nueve y los 12 meses.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada