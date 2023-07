La Tierra vivió el día más caluroso jamás registrado

La temperatura global promedio sobre la superficie del planeta marcó el récord de 17,18 grados Celsius el martes 4 de julio, informó este miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El nuevo récord, desde que comenzaron los registros en 1979, superó el anterior de 17,01 Celsius registrado el lunes pasado, señaló la agencia, a pocos días de iniciado el verano en el hemisferio norte.

La combinación de El Niño temprano y el cambio climático han llevado a advertencias de científicos que pronostican que éste será uno de los años más calurosos registrados.

A principios de junio, NOAA había señalado el comienzo de El Niño, un fenómeno climático vinculado con el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico oriental ecuatorial.

Según esa organización, el efecto de El Niño podría causar un verano lluvioso en el sur de Estados Unidos y en la costa del Golfo de México.

Extreme weather and climate shocks are becoming more acute in Latin America and the Caribbean as the long-term warming trend and sea level rise accelerate, according to our latest #StateOfClimate report.



Press Release: https://t.co/X9WuZL8p4L pic.twitter.com/4PWJPrE8kX — World Meteorological Organization (@WMO) July 5, 2023

Robert Rohde, de Berkeley Earth en la Universidad de California, indicó en un mensaje Twitter que "esta combinación bien podría traer días aún más calurosos en las próximas seis semanas".

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronostica para este miércoles temperaturas de más de 38 grados Celsius en Las Vegas (Nevada), El Paso (Texas) y Albuquerque (Nuevo México), que podrían llegar a los 43,3 Celsius en Phoenix (Arizona).

Asimismo se esperan temperaturas de entre 33 y 37 Celsius en San Antonio y Dallas (Texas), Jacksonville y Tampa (Florida), Oklahoma City (Oklahoma), Memphis (Tennessee), Nueva Orleans, (Luisiana), y Washington DC.

EL NIÑO PODRÍA LLEVAR A ROMPER RÉCORDS DE TEMPERATURA

En la última jornada, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró oficialmente el fenómeno de El Niño, pues por primera vez en siete años se han detectado en el océano Pacífico tropical las condiciones que, muy probablemente, causarán un aumento de las temperaturas y alteraciones meteorológicas este año.

"La aparición de El Niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano", advirtió el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

La subida de las temperaturas se dará sobre todo en los próximos tres meses y persistirá hasta el final de 2023, con una intensidad que "será al menos moderada", pero no se descarta que pueda ser un fenómeno severo.

The latest #StateOfClimate report for the Latin America and the Caribbean region will be released later today. It highlights a vicious cycle of spiralling impacts on countries and local communities.



🔗 https://t.co/janxnIjzLY pic.twitter.com/BXA8GFH6rw — World Meteorological Organization (@WMO) July 5, 2023

El meteorólogo y especialista en El Niño en la OMM, Wilfran Moufouma, indicó que entre las alteraciones que se pronostican figuran condiciones de sequía de Australia, América y, concretamente, de Sudamérica.

La OMM recordó que esta es la primera vez desde el periodo 2015-2016 en que la comunidad científica está de acuerdo en que el mundo está ante un fenómeno de El Niño, y que esta declaración es "la señal para que los gobiernos de todo el mundo pongan en marcha los preparativos para frenar las consecuencias de este fenómeno en nuestra salud, ecosistemas y economías".

Frente a esta situación, la OMM ha recalcado la importancia del buen funcionamiento de los sistemas de alerta temprana, los que pueden "salvar vidas y los medios de subsistencia".

"Esta es otra llamada de atención o una alerta temprana de que todavía no vamos en la dirección correcta para limitar el calentamiento conforme a los objetivos finales establecidos en 2015, en el Acuerdo de París con el fin de reducir los impactos del cambio climático", señaló el organismo.

#ElNiño conditions have developed in the tropical Pacific for the first time in seven years, setting the stage for a likely surge in global temperatures and disruptive weather and climate patterns.



🔗 https://t.co/lF4HUL5ZZK pic.twitter.com/N8aNYQZuiX — World Meteorological Organization (@WMO) July 5, 2023

Los Servicios Meteorológicos e Hidráulicos Nacionales se han comprometido con la OMM a seguir de cerca la evolución de las condiciones de El Niño y las consecuencias que puedan derivar de este.