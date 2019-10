Las 20 empresas que están detrás de un tercio de las emisiones de CO2 del mundo

Tan sólo 20 empresas en todo el mundo están directamente vinculadas a más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la era moderna, según concluyó un estudio del Climate Accountability Institute (Instituto de Responsabilidad Climática) de Estados Unidos, la principal autoridad mundial sobre el papel del gran petróleo en la creciente emergencia climática.

Las compañías que aparecen en el listado, que publicó el diario británico The Guardian en un reportaje, han contribuido al 35 por ciento de todo el dióxido de carbono y metano de la industria energética, totalizando 480 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) desde 1965.

El análisis, a cargo de Richard Heede, evaluó lo que las corporaciones globales han extraído del suelo y las emisiones posteriores de las que estos combustibles fósiles son responsables. Todo ello desde el año 1965, momento en el que los expertos datan que el impacto ambiental de los combustibles fósiles ya era conocido tanto por los líderes de la industria como por los políticos.

De las compañías que figuran en la composición del listado más actualizado, solamente ocho son de titularidad privada, mientras que las 12 restantes responden a compañías públicas; una cifra, la relativa a las estatales, que contrasta con la tendencia de creación de políticas que limiten el número de emisiones de dióxido de carbono que se envían a la atmósfera.

Se trata de las grandes empresas Saudi Aramco, Chevron, Gazprom, ExxonMobil, National Iranian Oil Co, BP, Royal Dutch Shell, Coal India, Pemex, Petróleos de Venezuela, PetroChina, Peabody Energy, ConocoPhillips, Abu Dhabi National Oil Co, Kuwait Petroleum Corp, Iraq National Oil Co, Total SA, Sonatrach, BHP Billiton y Petrobras, en ese orden.